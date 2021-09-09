Під обстріл на Луганщині потрапила слідча група СБУ

Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення.

Джерело: СБУ

Деталі: Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. Зазначається, що там офіцери СБУ збирали докази, які підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих, вказує спецслужба.

Вказано, що наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом обстрілу українських позицій, який мав місце 8 вересня. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.

Що передувало: Російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали бойових уражень шестеро українських військовослужбовців.

Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.