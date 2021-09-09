Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під обстріл на Луганщині потрапила слідча група СБУ

Четвер, 9 вересня 2021, 18:38
Під обстріл на Луганщині потрапила слідча група СБУ

Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення.

Джерело: СБУ

Деталі: Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. Зазначається, що там офіцери СБУ збирали докази, які підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих, вказує спецслужба.

Вказано, що наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом обстрілу українських позицій, який мав місце 8 вересня. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.

 

Що передувало: Російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали бойових уражень шестеро українських військовослужбовців.

Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.

Українська правда
Теми: війнаЛуганська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
війна
У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
Воїни Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Останні новини
15:43
Британська розвідка: Кібератака на "Київстар" – одна з наймасштабніших із початку вторгнення РФ
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: