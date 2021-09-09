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Жителів ОРДЛО погрозами змушують голосувати на виборах до Думи – Денісова

Четвер, 9 вересня 2021, 20:22
Жителів ОРДЛО погрозами змушують голосувати на виборах до Думи – Денісова

Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова телеканалу "Дом"

Деталі: Вона зазначила, що окупаційна влада тисне лише на тих, хто отримав паспорт Росії.

В окремих районах Донецької та Луганської областей вже близько місяця діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, за словами Денісової, на робочих місцях працівників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

Пряма мова Денісової: "З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти Російської Федерації, як же їм проголосувати.

Українцям, які живуть на окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, видали вже близько 600 тис. паспортів. Це насамперед учителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють у цих органах "влади". Вони змушені, адже десь працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою родину".

Нагадаємо: Рада закликає міжнародну спільноту застерегти Росію від проведення виборів у Державну Думу РФ в окупованому Криму, унеможливити участь у них жителів ОРДЛО та не визнати легітимність виборів, запланованих на 19 вересня 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОокупаціяРосіявибори
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