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Путін з Лукашенком домовилися про інтеграцію та спільні ринки

Четвер, 9 вересня 2021, 22:17
Путін з Лукашенком домовилися про інтеграцію та спільні ринки

Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів в Москві домовилися про узгодження всіх 28 "союзних програм", а також про єдині макроекономічну політику, оборонний простір і ринок нафти й газу.

Джерело: пресконференція Лукашенка і Путіна

Пряма мова Путіна: "Сьогодні хотів би із задоволенням відзначити, що узгоджені всі 28 програм. Завтра мається на увазі ухвалення їх на засіданні Ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого вони будуть винесені на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця поточного року.

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Дві країни також переходять до єдиної промислової політики і взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень ".

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Путін заявив, що обговорив з Лукашенком формування єдиного оборонного простору РФ і Білорусі, а навчання "Захід-2021" нібито "не спрямовані проти кого-небудь".

Співрозмовники також передбачили створення єдиного ринку нафти і нафтопродуктів, договір про єдиний ринок електроенергії, до 1 грудня 2023 буде підписаний договір про єдиний ринок газу.

Також російський президент пообіцяв, що ціна на газ для Білорусі на 2022 рік збережеться на рівні цього року.

Нагадаємо: Лукашенко заявив, що очікує ухвалення 28 "союзних програм" з РФ в жовтні й назвав це проривом.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко в Москві проведе з Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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