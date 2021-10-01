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Водія голови Державної архівної служби поранили з рушниці

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:16
Водія голови Державної архівної служби поранили з рушниці
Фото київської поліції з місця події

У водія голови Державної архівної служби України Олексія Хромова у четвер стріляли в районі архівного містечка в Києві, він отримав поранення, стрілка затримали.

Джерело: пост Хромова в Facebook і сайт поліції Києва 

Пряма мова Хромова: "Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24.

В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька).

Куля чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема".

Деталі: За словами Хромова, швидка допомога та поліція відпрацювали добре. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. 

"Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – заявив Хромов.

За даними столичної поліції, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкону по пташках, але влучив у шию перехожого.

Лікарі госпіталізували постраждалого з непроникаючим пораненням шиї з вулиці Преображенської. Потерпілий у задовільному стані.

За вказаною адресою правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та менш ніж за годину встановили причетність місцевого мешканця до події. 

Як пояснив чоловік поліцейським, він вирішив постріляти з пневматичної рушниці з свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого.

 

Поліцейські затримали зловмисника, 1989 року народження, за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Також із помешкання вони вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу. 

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до 7років позбавлення волі. 

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо: 22 вересня під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранення отримав водій машини. Нападника не знайшли.

Теми: Київполіція
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