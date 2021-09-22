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Стріляли у авто першого помічника Зеленського, поранений водій

Середа, 22 вересня 2021, 11:08
Стріляли у авто першого помічника Зеленського, поранений водій
ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.

Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах, підтвердження генпрокурора Ірини Венедіктової, пресслужби МВС та Нацполіції

Деталі: За словами джерел, у автівку здійснили постріли автоматною чергою із лісу. Це трапилося біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини. 

Постраждав водій першого помічника президента, йому надають медичну допомогу на місці події.

Шефір не постраждав. Нападників шукають. 

 
ФОТО З FACEBOOK ВЕНЕДІКТОВОЇ
 

Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку 22 вересня. В автомобіль потрапило більше 10 куль.

На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова. Також на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. 

 

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.

 
локація місця перебування авто Шефіра
фото: УП
 

Передісторія: 

  • Восени "Українська правда" писала, що між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової. 
  • За словами співрозмовників УП, Шефір уже не впливає майже ні на що.

Знати більше: "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Українська правда

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Теми: Офіс президентанападполіціяШефір Сергій
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