Стріляли у авто першого помічника Зеленського, поранений водій

Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.

Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах, підтвердження генпрокурора Ірини Венедіктової, пресслужби МВС та Нацполіції

Деталі: За словами джерел, у автівку здійснили постріли автоматною чергою із лісу. Це трапилося біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини.

Постраждав водій першого помічника президента, йому надають медичну допомогу на місці події.

Шефір не постраждав. Нападників шукають.

ФОТО З FACEBOOK ВЕНЕДІКТОВОЇ

Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку 22 вересня. В автомобіль потрапило більше 10 куль.

На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова. Також на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники ОП.

локація місця перебування авто Шефіра фото: УП

Передісторія:

Восени "Українська правда" писала, що між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової.

За словами співрозмовників УП, Шефір уже не впливає майже ні на що.

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