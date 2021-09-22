Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Вранці 22 вересня поблизу Києва стріляли в автомобіль, яким їхав перший помічник президента Сергій Шефір. Він не ушкоджений, однак постраждав водій.



Хоча поки невідомо, хто міг стояти за злочином, правоохоронці та сам Шефір уже озвучують свої версії.

"Українська правда" розповідає все, що наразі відомо про напад, його можливі причини, а також нагадує про діяльність Шефіра, його роль і вплив у команді президента.

Фото Михайла Ткача, УП

Що сталося

Офіційна версія така. В автівку з Шефіром стріляли близько 10:20 ранку. Чоловік їхав у машині, яка належить "Студії Квартал", без охорони. Обстріл здійснили між селами Круглик і Ходосівка в Обухівському районі Київщини.

Подія сталась приблизно на половині дороги до Новообухівської траси від села Іванковичі, де Шефіри і Зеленські колись купили собі сусідні будинки в елітному котеджному містечку. Після обрання президентом, Зеленський свій будинок продав дружині депутата Юрія Кісєля. Шефір свій будинок зберіг.

На одному з поворотів дороги, коли вона проходить через ліс, на першого помічника Зеленського чекала засідка. Безпосередньо на місці нападу немає камер і погано працює зв’язок.

Місце обстрілу та зупинки автівки Шефіра

Поки невідомо, скільки було нападників. Вони зробили близько 18 пострілів, більше десяти – влучили в автівку Шефіра. За попередніми даними, була використана автоматична зброя калібру 7,62.

Три кулі влучили у 58-річного водія, який не є держслужбовцем. Шефір, за його словами, зупинив "швидку допомогу", яка їхала повз. Водія, пораненого у стегно, доставили в лікарню і вже прооперували. Життю чоловіка нічого не загрожує. Сам помічник президента не постраждав.

Після поранення водій проїхав ще близько 5 кілометрів до парковки під супермаркетом біля села Лісники. Це, на думку поліції і Шефіра, врятувало чоловікам життя.

"Метою пострілів, які зафіксовані, було в тому числі зупинити автомобіль. Якщо б зупинився автомобіль через 50 або 100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними", – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Поліція відкрила справу з кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" і працює над розслідуванням спільно зі Службою безпеки України.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена" з розшуку і затримання озброєних нападників. На місце виїжджала також генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Версії

Наразі слідство розглядає три основні версії нападу на Шефіра:

через його державну діяльність;

тиск на вище керівництво держави;

дестабілізація ситуації в країні, зокрема, за участі іноземних спецслужб.

Ще до озвучення цих версій на напад відреагували в Кремлі, заявивши, що не причетні до нього.

Шефір відкидає як можливий мотив конфлікт всередині команди, який обговорюють у соцмережах: "У нас команда дружна, злагоджена, йде вперед". Він підтримує версію про залякування вищого ешелона влади.

"Хочу наголосити, що метою злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента", – стверджує міністр Монастирський.

При цьому помічник Зеленського впевнений, що головною ціллю був не він:

"Я тут опосередковано, друг президента. Мета – президент, його морально-психологічний стан. Намагались залякати".

Шефір каже, що особисто не вів жодних серйозних і небезпечних справ.

"Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Бо останні дні я працюю над зйомками студії "Квартал 95". Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів", – зазначив на брифінгу перший помічник президента.

Схоже сказав і сам Зеленський, який записав екстрене відеозвернення о 6 ранку, оскільки наразі знаходиться на Генасамблеї ООН у США.

В Офісі президента напад назвали "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди" і пов’язали його з деолігархізацією.

Хоча один зі старих політиків, що тісно спілкується з оточенням Зеленського, каже УП: "В Офісі насправді самі не розуміють, що сталося. Вони в шоці".

Інший співрозмовник в керівництві "Слуги народу" переконує, що ні до замаху, ні після нього не було жодних погроз в бік Шефіра.

"Звичайно не було. Він – "ромашка", у нього ніяких конфліктів. Ніхто не розуміє. Тому одна версія – привіт президенту", – переконує один із топів "СН".

Співрозмовники УП у середовищі силовиків переконують, що місце і спосіб здійснення нападу можуть свідчити або про те, що виконавці не були супер профі і тому напад не вдався, або навпаки метою було не вбивство, а саме залякування.

Наслідки

Ніхто в команді президента не готовий точно сказати, хто і для чого вчинив замах на Шефіра.

У різних політичних таборах одразу після інциденту почали множитися припущення і теорії, в більшості своїй конспірологічні.

Скажімо, в середовищі прихильників п’ятого президента Петра Порошенка панують думки про "постановку" і "конфлікт всередині Зе!команди".

Однак припустити, що за рахунок замаху хтось із членів команди Зеленського хотів посунути Шефіра чи зменшити його вплив, дуже складно. Хоч би й тому, що станом на початок вересня ніякого особливого впливу на президента у Шефіра уже і так не було.

Як розповідали УП співрозмовники у Зе!Команді, стараннями Андрія Єрмака та почасти небажанням самого Шефіра дуже влазити в політику, його реальна участь у прийнятті Зеленським рішень звелася майже до нуля.

Навпаки, невдалий замах на Шефіра зробить його більш важливим для Зеленського. Політика політикою, але президент і його перший помічник прожили ціле життя разом.

Власне, Зеленський дуже недвозначно дав зрозуміти, що за Шефіра стоятиме горою.

"Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – сказав Зеленський у своєму зверненні.

Якщо проаналізувати заяви спікерів "СН" і Банкової, то можна уже окреслити коло тих, кого у Зеленського вважають винними: вори в законі та контрабандисти, які потрапили під санкції РНБО, і олігархи, які до такої долі саме готуються.

Як уже не раз писала УП, багато рішень Зеленський приймає на емоціях. Спроба вбити чи залякати його друга – це, м'яко кажучи, потужне джерело для емоцій.

Сергій Шефір, на щастя, не постраждав. Однак може стати для Зеленського свого роду "сакральною жертвою", універсальним виправданням для "закручування гайок".

І тепер всі, хто спробує саботувати прийняття антиолігархічних законів чи критикуватиме чергові сумнівні рішення РНБО – будуть особистими ворогами Зеленського в його хрестовому поході.

Який би привіт не хотіли передати Зеленському замовники замаху, вони дали президенту насправді серйозний привід для досить жорстких репресій.

Хто такий Шефір

Сергій Шефір – один із найближчих соратників Зеленського.

З президентом його пов’язує багаторічна дружба, яка почалась ще з КВН-івських часів: Зеленський грав у команді "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а Шефір, разом з братом Борисом, писав для неї жарти.

Також Шефіра із Зеленським зближує багаторічний бізнес. Після перемоги Зеленського у 2019 саме Шефіру дістався найбільший шматок його бізнесу – частка у 8 компаніях. Зокрема, в основній "Студії "Квартал 95", розважальному телеканалі "Квартал ТВ", студії Animation Studio, ресторані "Фіш-хаус".

Так Шефір став єдиним власником "Студії "Квартал 95" і кінокомпанії "Кіноквартал". Його брат Борис Шефір, шеф-редактор і автор "Кварталу", отримав частки у двох інших компаніях.

В Офіс президента, як розповідали співрозмовники УП у "Слузі народу", Шефір пішов виключно на прохання президента. Жодних політичних амбіцій у першого помічника Зеленського не має.

"Вова із Шефірами надзвичайно близькі. Сергій і Боря (брати Шефіри – УП) разом пройшли всі можливі випробування. Вони для Вови наче старші брати. Але одного треба було лишити за "прилавком" у "Кварталі", а інший, Сергій, прийшов на Банкову, аби оберігати президента як друга", – пояснював УП ще в 2019 році один із нинішніх керівників ОПУ.

Чим займався Шефір в ОПУ

Як розповідав сам Шефір, його обов’язок в ОП – виконувати завдання, які перед ним ставить президент.

Зазвичай Сергій Нахманович присутній на всіх найважливіших нарадах на Банковій, зокрема на кадрових "оглядинах" на топові посади. На них президент запрошував свого першого помічника та голову ОПУ Андрія Єрмака.

Та найважливіше завдання, за яке на Банковій відповідав Шефір, – це комунікація із великим бізнесом.

За перший рік його роботи журналісти-розслідувачі зафіксували непублічні поїздки Шефіра на ювілей бізнесмена і нардепа Григорія Суркіса, в офіс олігарха Ігоря Коломойського та в маєток олігарха Ріната Ахметова.

Після зустрічей в офісі Коломойського перший помічник Зеленського заявив, що він досі працює в "Студії "Квартал 95" і отримує там зарплату. Тому, начебто, мусить зустрічатись із партнером Коломойського Тимуром Міндічем, який є співвласником "Кварталу" і має офіс у тій же будівлі на Володимирській у Києві.

На поїздку до Ахметова Шефір відреагував реплікою: "Нічого протизаконного я не роблю, крапка".

Вплив Шефіра

Як і багатьох членів близької команди Зеленського, Шефіра пов’язують із непублічним впливом на певні державні активи.

Зокрема, співрозмовники УП вказують на два великих підприємства, якими нібито опікувався Шефір – "Одеський припортовий завод" та "Енергоатом". За них за будь-якої влади точились політичні баталії.

Одеський завод в останні роки працював за давальницькою схемою із маловідомою компанією "АгроГазТрейдинг". Остання, без відповідного досвіду, з мінімальним уставним фондом та десятком співробітників в штаті в січні минулого року примудрилася "виграти" конкуренцію у таких компаній як Socar, OKKO, Maddox та "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка.

За даними співрозмовників "Української правди" на газовому ринку, своїм успіхом маловідомий трейдер має завдячувати саме першому помічнику Зеленського.

Прізвище Шефіра співрозмовники УП називали і в контексті впливу на головного оператора атомних електростанцій – НАЕК "Енергоатом".

У 2020 році Шефір начебто особисто проводив співбесіди з майбутнім керівником НАЕК Петром Котіним та його заступниками Якобом Хартмутом та Германом Галущенком.

Однак, влітку цього року Шефір почав суттєво втрачати свій вплив в Офісі. Співрозмовники УП раніше називали Сергія Нахмановича "найближчою людиною президента". Та це було раніше. Найближчим до президента сьогодні є Андрій Єрмак, який поступово зумів витіснити Шефіра на другий план.

"Українська правда" раніше вже писала, що в серпні між президентом і його першим помічником сталася велика сварка. Шефір, нібито, навіть почав вивозити речі з Офісу та деякий час демонстративно не з’являвся на Банковій.

Однак, їм обом якось вдалося залагодити конфлікт, але як підкреслив один впливовий співрозмовник УП: "розбиту чашку вже не склеїш".

Зрештою, як і колишній вплив друга Зеленського.

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Станом на вечір 22 вересня правоохоронці не затримали жодного підозрюваного.

Введено спеціальну операцію "Сирена", підключені оперативники, СБУшники, працюють найкращі слідчі, Нацгвардія прочищає ліс…

Команда Зеленського в один голос заявляє, що те, що сталося із Шефіром, є "викликом президенту".

Однак, це також виклик усій правоохоронній системі країни. Адже як держава далі буде переконувати своїх громадян, що здатна нас захистити, якщо не здатна вберегти найближче оточення президента?

Тепер всі побачили, що можливо стріляти навіть по автомобілі друга Зеленського.