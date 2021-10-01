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Журналістів запросили на смартвечерю зі "слугами" у Трускавці

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:20
Журналістів запросили на смартвечерю зі слугами у Трускавці
Вхід на територію готелю, в якому працює медіацентр "слуг". фото УП

Фракція "Слуга народу" в Трускавці проведе смартвечерю з журналістами.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук журналістам на брифінгу в медіацентрі готелю "Ріксос-Прикарпаття" 1 жовтня

Пряма мова: "Запрошуємо вас долучитися і повечеряти разом з народними депутатами. Чому я називаю це смартвечеря? Там будуть певні активності.

Зараз вам анонсувати не буду, прийдете і все побачите. У вас буде можливість взяти з собою камеру і відзняти все, що відбувається на смартвечері".

Деталі: Захід заплановано на 19.00 в цьому ж готелі.

На брифінгу Палійчук також уточнила програму заходів на дні виїзної сесії "Слуги народу", а також зазначила, що ввечері суботи буде напівжартівливе підбиття підсумків і нагородження найкращих депутатів.

За словами речниці, будуть і серйозні і жартівливі номінації.

Вона також іронічно подякувала журналістам, які в телеграм-каналах  і в соцмережах запропонували владі, в яких номінаціях можна представити нардепів "Слуги народу".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуТрускавецьЗМІ
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