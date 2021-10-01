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"Слуги" у Трускавці оцінять роботу уряду і кожного з міністрів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:13
Слуги у Трускавці оцінять роботу уряду і кожного з міністрів
фото: "Слуга народу"

Народні депутати із фракції "Слуга народу", котрі зібралися у Трускавці, дадуть оцінку роботі Кабінету міністрів і кожного із міністрів.

Джерело: брифінг речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук

Пряма мова: "Депутати оцінять роботу уряду й діяльності кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму, тобто сьогодні кожен нардеп матиме можливість отримати анкету і в цій анкеті оцінити роботу міністрів".

Деталі: Наразі у Трускавці серед нардепів проводять онлайн-опитування про підсумки роботи Верховної Ради.

Результати обіцяють наприкінці 1 жовтня.

У планах "слуг" у п’ятницю презентація прем’єром Денисом Шмигалем стратегії розвитку економіки та соціальної сфери.

Тимофій Милованов презентує план Трансформації країни. Цей план представив президент Володимир Зеленський під час візиту до США.

За словами Палійчук, план трансформації "слуги" будуть опрацьовуватися і 2 жовтня.

Так, депутати й урядовці розіб’ються на 8 груп і будуть працювати над заходами з виконання плану трансформації на 2021-2023 р.

Передісторія: 1 жовтня вранці народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де протягом 1-2 жовтня має відбутися зібрання фракції.

На збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. А голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили, йому світить відставка.

Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Українська правда

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Теми: Слуга народуКабінет міністрів
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