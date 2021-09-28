Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці
Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу"
Деталі: Жити "слуги" будуть у Трускавці у трьох готелях: Rixos, "Міротель" та "Лісова пісня"
Проведення великого засідання фракції планується у день приїзду – 1 жовтня. Тоді ж планується сесія з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.
2 жовтня - основний день роботи для "слуг". Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.
З 10:00 до 11:30 має відбутися сесія за участі керівників силових відомств.
Після цього до 19:00 буде робота в групах і презентація напрацювань, з перевою на обід і кава-паузи.
Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.
Пізніше розпочнеться гала-вечеря, де, як кажуть джерела УП, глава фракції СН Давид Арахамія відіграє dj-сет.
За даними УП, в неділю 3 жовтня у депутатів передбачений лише сніданок і повернення назад до Києва.
Детальніше з програмою виїзного засідання фракції "Слуга народу" можна ознайомитися тут.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.
- 22 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що його не запросили на збори фракції у Трускавці. Корнієнко відповів, що це робоча нарада – і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення.
- Влітку 2019 року партія "Слуга народу" проводила у Трускавці тренінг для своїх майбутніх народних депутатів.