Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу"



Деталі: Жити "слуги" будуть у Трускавці у трьох готелях: Rixos, "Міротель" та "Лісова пісня"



Проведення великого засідання фракції планується у день приїзду – 1 жовтня. Тоді ж планується сесія з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.



2 жовтня - основний день роботи для "слуг". Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.



З 10:00 до 11:30 має відбутися сесія за участі керівників силових відомств.

Після цього до 19:00 буде робота в групах і презентація напрацювань, з перевою на обід і кава-паузи.



Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.

Пізніше розпочнеться гала-вечеря, де, як кажуть джерела УП, глава фракції СН Давид Арахамія відіграє dj-сет.

За даними УП, в неділю 3 жовтня у депутатів передбачений лише сніданок і повернення назад до Києва.

Детальніше з програмою виїзного засідання фракції "Слуга народу" можна ознайомитися тут.

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