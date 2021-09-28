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Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих "слуг" - що чекає нардепів у Трускавці

Вівторок, 28 вересня 2021, 15:26
Візит Зеленського, сесії, нагородження найкращих слуг - що чекає нардепів у Трускавці
Тимофій Милованов на минулій стратсесії СН у Трускавці. фото УП

Програма  виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу"

Деталі: Жити "слуги" будуть у Трускавці у трьох готелях: Rixos, "Міротель" та "Лісова пісня"

Проведення великого засідання фракції планується у день приїзду – 1 жовтня. Тоді ж планується сесія з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим.

2 жовтня - основний день роботи для "слуг". Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.

З 10:00 до 11:30 має відбутися сесія за участі керівників силових відомств.

Після цього до 19:00 буде робота в групах і презентація напрацювань, з перевою на обід і кава-паузи.

Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.

Пізніше розпочнеться гала-вечеря, де, як кажуть джерела УП, глава фракції СН Давид Арахамія відіграє dj-сет.



За даними УП, в неділю 3 жовтня у депутатів передбачений лише сніданок і повернення назад до Києва.

Детальніше з програмою виїзного засідання фракції "Слуга народу" можна ознайомитися тут.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що на збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України, а також представників Кабінету міністрів та Офісу президента.
  • 22 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що його не запросили на збори фракції у Трускавці. Корнієнко відповів, що це робоча нарада – і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення.
  • Влітку 2019 року партія "Слуга народу" проводила у Трускавці тренінг для своїх майбутніх народних депутатів.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗеленський
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