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Саакашвілі з коханою зі "Слуги народу" записали відео на випадок арешту

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 21:40

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в Україні записав спільне відео із нардепкою "Слуги народу" Лізою Ясько, в якому зізнався у їхніх стосунках. Також пара звернулася до влади за допомогою через арешт у Тбілісі.

Джерело: Саакашвілі та Ясько у Facebook

Пряма мова Саакашвілі: "Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом. Ми закохані одне в одного, у нас спільне життя і ми хочемо усім побажати щастя, а також хотів би, аби люди побажали щастя й нам".

Деталі: Вони домовилися, що опублікують це відео, якщо Саакашвілі арештують в Грузії, куди він вилетів з України.

Ясько повідомила, що "підтримує боротьбу Саакашвілі за Грузію", а також звернулася до влади, щоб ті захищали громадянина України.

Передісторія:

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузіяСлуга народуарешт


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