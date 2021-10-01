Саакашвілі з коханою зі "Слуги народу" записали відео на випадок арешту
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 21:40
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в Україні записав спільне відео із нардепкою "Слуги народу" Лізою Ясько, в якому зізнався у їхніх стосунках. Також пара звернулася до влади за допомогою через арешт у Тбілісі.
Джерело: Саакашвілі та Ясько у Facebook
Пряма мова Саакашвілі: "Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом. Ми закохані одне в одного, у нас спільне життя і ми хочемо усім побажати щастя, а також хотів би, аби люди побажали щастя й нам".
Деталі: Вони домовилися, що опублікують це відео, якщо Саакашвілі арештують в Грузії, куди він вилетів з України.
Ясько повідомила, що "підтримує боротьбу Саакашвілі за Грузію", а також звернулася до влади, щоб ті захищали громадянина України.
Передісторія:
- Ще у 2020 році ЗМІ повідомляли, що в одруженого Саакашвілі роман із 30-річною депутаткою від "Слуги народу".
- Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеїла Саакашвілі.
- Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла через інформацію про затримання Саакашвілі.
Українська правда