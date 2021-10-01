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Президентка Грузії: Я ніколи не помилую Саакашвілі

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 22:34
Президентка Грузії: Я ніколи не помилую Саакашвілі
фото з фейсбуку зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала затримання в Тбілісі Михеїла Саакашвілі й наголосила, що ніколи його не помилує.

Джерело: грузинське видання SOVA, яке цитує відеозвернення Зурабішвілі

Пряма мова Зурабішвілі: "Перш за все, хочу подякувати правоохоронним органам за високий професіоналізм. Держава та її інститути не впали, а, навпаки, зміцніли. Кордон, територія, порядок і закон знаходяться під захистом. Президенту країни не може бути приємно, коли президента країни заарештовують перед камерами, але цього вимагає закон та верховенство закону, перед законом усі рівні.

Сьогодні багато хто задається питанням, чи планує президент його помилувати. Відповідь одна, проста і остаточна. Ні та ніколи".

Деталі: Вона назвала режим Саакашвілі в Грузії таким, який "розтоптував права людини, вільний бізнес і закон".

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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