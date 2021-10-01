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Зеленський занепокоєний новинами та тоном заяв із Грузії – ОПУ

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 23:40

Президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв з Грузії щодо затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.

Джерело: прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook

Пряма мова Нікіфорова: "Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації.

Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу".

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийСаакашвіліГрузія


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