Зеленський занепокоєний новинами та тоном заяв із Грузії – ОПУ
Президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв з Грузії щодо затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.
Джерело: прессекретар президента Сергій Нікіфоров у Facebook
Пряма мова Нікіфорова: "Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації.
Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу".
Передісторія:
- Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла через інформацію про затримання Саакашвілі.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.