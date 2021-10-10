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Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра

Неділя, 10 жовтня 2021, 03:00
Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
@Reuters / tWITTER

У Римі демонстранти  вийшли проти запровадження в Італії COVID-паспорта Green Pass – без нього з 15 жовтня в Італії не можна буде працювати.

Джерело: Al JazeeraReuters

Деталі: Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці італійської столиці, багато скандували "свобода, свобода".

Одна група протестувальників спробувала прорватися через поліцейський кордон, щоб дістатися до центрального офісу прем'єр-міністра Маріо Драгі, в той час як інша група спробувала прорватися в штаб-квартиру головної італійської профспілки CGIL (Загальна італійська конфедерація праці), яка прийняла систему Green Pass для робітників.

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.  Одна людина була поранена, коли марш спробував дістатися до офісу Драгі.

Противники Green Pass кажуть, що він зневажає свободи і є другорядним засобом примусу людей до вакцинації. Їхня справа була підтримана вкрай правими неофашистськими групами, яких місцеві політики звинувачували в організації суботнього насильства.

Нагадаємо:

  • Green Pass - це цифровий або паперовий сертифікат, який показує, чи отримала особа хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, чи має негативний тест, чи нещодавно одужала від вірусу.
  • Він був представлений цього літа, щоб запобігти інфекціям та заохотити людей до вакцинації. Спочатку це було необхідно для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але його сфера поступово розширювалася.
  • Італія - перша країна в Європі, яка змусить всіх працівників мати Green Pass. Будь-який працівник, який не подасть дійсну довідку про стан здоров'я з 15 жовтня, буде відсторонений без оплати, але не може бути звільнений.
  • Близько 80% всіх італійців у віці старше 12 років наразі повністю вакциновані.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італія
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