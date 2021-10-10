Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра

У Римі демонстранти вийшли проти запровадження в Італії COVID-паспорта Green Pass – без нього з 15 жовтня в Італії не можна буде працювати.

Джерело: Al Jazeera, Reuters

Деталі: Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці італійської столиці, багато скандували "свобода, свобода".

Одна група протестувальників спробувала прорватися через поліцейський кордон, щоб дістатися до центрального офісу прем'єр-міністра Маріо Драгі, в той час як інша група спробувала прорватися в штаб-квартиру головної італійської профспілки CGIL (Загальна італійська конфедерація праці), яка прийняла систему Green Pass для робітників.

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Одна людина була поранена, коли марш спробував дістатися до офісу Драгі.

Противники Green Pass кажуть, що він зневажає свободи і є другорядним засобом примусу людей до вакцинації. Їхня справа була підтримана вкрай правими неофашистськими групами, яких місцеві політики звинувачували в організації суботнього насильства.

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