Демонстранти в Римі вийшли проти COVID-паспортів для робітників, хотіли прорватися до офісу прем'єра
У Римі демонстранти вийшли проти запровадження в Італії COVID-паспорта Green Pass – без нього з 15 жовтня в Італії не можна буде працювати.
Джерело: Al Jazeera, Reuters
Деталі: Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці італійської столиці, багато скандували "свобода, свобода".
Одна група протестувальників спробувала прорватися через поліцейський кордон, щоб дістатися до центрального офісу прем'єр-міністра Маріо Драгі, в той час як інша група спробувала прорватися в штаб-квартиру головної італійської профспілки CGIL (Загальна італійська конфедерація праці), яка прийняла систему Green Pass для робітників.
Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Одна людина була поранена, коли марш спробував дістатися до офісу Драгі.
Противники Green Pass кажуть, що він зневажає свободи і є другорядним засобом примусу людей до вакцинації. Їхня справа була підтримана вкрай правими неофашистськими групами, яких місцеві політики звинувачували в організації суботнього насильства.
Нагадаємо:
- Green Pass - це цифровий або паперовий сертифікат, який показує, чи отримала особа хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, чи має негативний тест, чи нещодавно одужала від вірусу.
- Він був представлений цього літа, щоб запобігти інфекціям та заохотити людей до вакцинації. Спочатку це було необхідно для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але його сфера поступово розширювалася.
- Італія - перша країна в Європі, яка змусить всіх працівників мати Green Pass. Будь-який працівник, який не подасть дійсну довідку про стан здоров'я з 15 жовтня, буде відсторонений без оплати, але не може бути звільнений.
- Близько 80% всіх італійців у віці старше 12 років наразі повністю вакциновані.