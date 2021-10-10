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Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера

Воскресенье, 10 октября 2021, 03:00
Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера
@Reuters / tWITTER

В Риме демонстранты вышли против введения в Италии COVID-паспорта Green Pass - без него с 15 октября в Италии нельзя будет работать.

ИсточникAl JazeeraReuters

Детали: Около 10 тысяч человек вышли на улицы итальянской столицы, многие скандировали "свобода, свобода".

Одна группа протестующих попыталась прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться до центрального офиса премьер-министра Марио Драги, в то время как другая группа попыталась прорваться в штаб-квартиру главного итальянского профсоюза CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), которая приняла систему Green Pass для рабочих.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Один человек был ранен, когда марш попытался добраться до офиса Драги.

Противники Green Pass говорят, что он презирает свободы и является второстепенным средством принуждения людей к вакцинации. Их дело было поддержано крайне правыми неофашистскими группами, которых местные политики обвиняли в организации субботнего насилия.

Напомним:

  • Green Pass - это цифровой или бумажный сертификат, который показывает, получил ли человек хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, имеет отрицательный тест, или недавно оправился от вируса.
  • Он был представлен этим летом, чтобы предотвратить инфекции и поощрить вакцинацию людей. Сначала это было необходимо для входа во многие культурные и развлекательные заведения, но его сфера постепенно расширялась.
  • Италия - первая страна в Европе, которая заставит всех работников иметь Green Pass. Любой работник, который не подаст действительную справку о состоянии здоровья с 15 октября, будет отстранен без оплаты, но не может быть уволен.
  • Около 80% всех итальянцев в возрасте старше 12 лет в настоящее время полностью вакцинированы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италия
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