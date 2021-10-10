Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера

В Риме демонстранты вышли против введения в Италии COVID-паспорта Green Pass - без него с 15 октября в Италии нельзя будет работать.

Источник: Reuters

Детали: Около 10 тысяч человек вышли на улицы итальянской столицы, многие скандировали "свобода, свобода".

Одна группа протестующих попыталась прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться до центрального офиса премьер-министра Марио Драги, в то время как другая группа попыталась прорваться в штаб-квартиру главного итальянского профсоюза CGIL, которая приняла систему Green Pass для рабочих.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Противники Green Pass говорят, что он презирает свободы и является второстепенным средством принуждения людей к вакцинации. Их дело было поддержано крайне правыми неофашистскими группами, которых местные политики обвиняли в организации субботнего насилия.

Напомним: