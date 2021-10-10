На Конго потонуло імпровізоване судно, півсотні загиблих

На річці Конго потонуло імпровізоване судно, щонайменше 51 людина загинула.

Джерело: речник губернатора провінції Монгала Демократичної Республіки Конго - Нестор Магбадо - в AFP, Al Jazeera

Деталі: Ще 69 людей вважаються зниклими безвісти. За словами Магбадо, кількість зниклих безвісти є оцінкою, заснованою на місткості човна. Судно складалося з дев'яти традиційних дерев'яних каное, відомих як піроги, зв’язаних разом.

Магбадо сказав, що вижили 39 осіб. За його словами, пошуково-рятувальні операції тривають, але зникають надії на те, що можна буде знайти більше людей, що вижили.

Як повідомляється, причиною аварії могла бути "перевантаженість, підсилена поганою погодою" в нічний час.

Провінційна влада оголосила триденну жалобу з понеділка.

Аварії на суднах - звичайна справа в країні, оскільки судна часто перевантажені пасажирами і вантажами. Більшість пасажирів, які подорожують на суднах, також часто не носять рятувальних жилетів.