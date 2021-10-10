Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Конго утонуло импровизированное судно, полсотни погибших

Воскресенье, 10 октября 2021, 03:56
ФОТО: ALJAZEERA

На реке Конго утонуло импровизированное судно, по меньшей мере 51 человек погиб.

Источник: пресс-секретарь губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго - Нестор Магбадо - в AFP, Al Jazeera

Детали: Еще 69 человек считаются пропавшими без вести. По словам Магбадо, число пропавших без вести является оценкой, основанной на емкости лодки. Судно состояло из девяти традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.

Магбадо сказал, что выжили 39 человек. По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются, но исчезают надежды на то, что можно будет найти больше выживших.

Как сообщается, причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время.

Провинциальные власти объявили трехдневный траур с понедельника.

Аварии на судах - обычное дело в стране, поскольку суда часто перегружены пассажирами и грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, также часто не носят спасательных жилетов.

Темы: Африка
powered by lun.ua
Главное сегодня

В польском хостеле нашли мертвой украинку

"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри о бое боксера

фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

Нападение на "Схемы": Мецгера уволили – написал заявление по собственному желанию

Новости 11 октября: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Все новости...
Африка
Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат
"ПВК Вагнера" отказалась от боевиков ОРДЛО для операции в Африке – BBC
Алюминий подорожал до 10-летнего максимума на фоне госпереворота в Гвинее
Последние новости
08:08
фото, видеоВ самом центре Киева горит дом
08:00
Главные новости понедельника и ночи: ходатайство об аресте Медведчука, карантин
07:29
Оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили "тишину"
06:34
COVID в мире: по распространению в мире лидируют США и Британия
05:45
В польском хостеле нашли мертвой украинку
04:45
Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ
03:47
На диагностику коронавируса Кабмин выделил 150 млн гривен
02:46
МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"
01:46
видеоВ Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
01:06
"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри о бое боксера
Все новости...