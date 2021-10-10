На Конго утонуло импровизированное судно, полсотни погибших

На реке Конго утонуло импровизированное судно, по меньшей мере 51 человек погиб.

Источник: пресс-секретарь губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго - Нестор Магбадо - в AFP, Al Jazeera

Детали: Еще 69 человек считаются пропавшими без вести. По словам Магбадо, число пропавших без вести является оценкой, основанной на емкости лодки. Судно состояло из девяти традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.

Магбадо сказал, что выжили 39 человек. По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются, но исчезают надежды на то, что можно будет найти больше выживших.

Как сообщается, причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время.

Провинциальные власти объявили трехдневный траур с понедельника.

Аварии на судах - обычное дело в стране, поскольку суда часто перегружены пассажирами и грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, также часто не носят спасательных жилетов.