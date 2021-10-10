Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди
В Ірані накопичили понад 120 кг урану, збагаченого до 20% - це перевищує межу в 3,67%, встановлену ядерною угодою 2015 року.
Джерело: очільник організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, якого цитує The Guardian
Деталі: У вересні Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого вище процентного значення, дозволеного в угоді 2015 року зі світовими державами. За оцінками МАГАТЕ, в Ірані було 84,3 кг урану із збагаченням до 20% - в порівнянні з 62,8 кг, коли МАГАТЕ в останній раз повідомляло про це в травні.
Пряма мова Есламі: "Ми перевалили за 120 кілограмів… У нас є більше, ніж ця цифра. Наші люди добре знають, що [західні держави] повинні були надати нам збагачене на 20% паливо для використання в тегеранському реакторі, але вони цього не зробили. Якщо наші колеги цього не зроблять, у нас, природно, виникнуть проблеми з нестачею палива для тегеранського реактора".
Що передувало: 4 січня Іран почав збагачення урану до 20%. Цей процес відповідає новому ядерному закону, ухваленому парламентом Ірану. Він дозволяє щорічно виробляти 120 кг при 20-відсотковому рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.
Нагадаємо:
- За угодою 2015 року, рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
- Металевий уран може бути використаний для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
- За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.