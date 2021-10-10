Іран накопичив 120 кг урану, збагаченого до 20% — це вп'ятеро перевищує межу ядерної угоди

В Ірані накопичили понад 120 кг урану, збагаченого до 20% - це перевищує межу в 3,67%, встановлену ядерною угодою 2015 року.

Джерело: очільник організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, якого цитує The Guardian

Деталі: У вересні Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого вище процентного значення, дозволеного в угоді 2015 року зі світовими державами. За оцінками МАГАТЕ, в Ірані було 84,3 кг урану із збагаченням до 20% - в порівнянні з 62,8 кг, коли МАГАТЕ в останній раз повідомляло про це в травні.

Пряма мова Есламі: "Ми перевалили за 120 кілограмів… У нас є більше, ніж ця цифра. Наші люди добре знають, що [західні держави] повинні були надати нам збагачене на 20% паливо для використання в тегеранському реакторі, але вони цього не зробили. Якщо наші колеги цього не зроблять, у нас, природно, виникнуть проблеми з нестачею палива для тегеранського реактора".

Що передувало: 4 січня Іран почав збагачення урану до 20%. Цей процес відповідає новому ядерному закону, ухваленому парламентом Ірану. Він дозволяє щорічно виробляти 120 кг при 20-відсотковому рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

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