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Иран накопил 120 кг урана, обогащенного до 20% — это в пять раз превышает грань ядерной сделки

Воскресенье, 10 октября 2021, 05:04

В Иране накопили более 120 кг урана, обогащенного до 20% - это превышает предел в 3,67%, установленный ядерным соглашением 2015 года.

Источник: глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, которого цитирует The Guardian

Детали: В сентябре Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного выше процентного значения, разрешенного в соглашении 2015 года с мировыми державами. По оценкам МАГАТЭ, в Иране было 84,3 кг урана с обогащением до 20% - по сравнению с 62,8 кг, когда МАГАТЭ в последний раз сообщало об этом в мае.

Прямая речь Эслами: "Мы перевалили за 120 килограммов... У нас есть больше, чем эта цифра. Наши люди хорошо знают, что [западные государства] должны были предоставить нам обогащенное на 20% топливо для использования в тегеранском реакторе, но они этого не сделали. Если наши коллеги этого не сделают, у нас, естественно, возникнут проблемы с нехваткой топлива для тегеранского реактора".

Что предшествовало: 4 января Иран начал обогащение урана до 20%. Этот процесс соответствует новому ядерному закону, принятому парламентом Ирана. Он позволяет ежегодно производить 120 кг при 20-процентном уровне. Он также позволяет атомному агентству страны производить 500 кг менее обогащенного урана в месяц.

Напомним:

  • По соглашению 2015 года, уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • Металлический уран может быть использован для изготовления ядра ядерной бомбы, но Иран заявляет, что его цели мирные, и он разрабатывает реакторное топливо.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

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