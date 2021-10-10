Иран накопил 120 кг урана, обогащенного до 20% — это в пять раз превышает грань ядерной сделки

В Иране накопили более 120 кг урана, обогащенного до 20% - это превышает предел в 3,67%, установленный ядерным соглашением 2015 года.

Источник: глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, которого цитирует The Guardian



Детали: В сентябре Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного выше процентного значения, разрешенного в соглашении 2015 года с мировыми державами. По оценкам МАГАТЭ, в Иране было 84,3 кг урана с обогащением до 20% - по сравнению с 62,8 кг, когда МАГАТЭ в последний раз сообщало об этом в мае.



Прямая речь Эслами: "Мы перевалили за 120 килограммов... У нас есть больше, чем эта цифра. Наши люди хорошо знают, что [западные государства] должны были предоставить нам обогащенное на 20% топливо для использования в тегеранском реакторе, но они этого не сделали. Если наши коллеги этого не сделают, у нас, естественно, возникнут проблемы с нехваткой топлива для тегеранского реактора".



Что предшествовало: 4 января Иран начал обогащение урана до 20%. Этот процесс соответствует новому ядерному закону, принятому парламентом Ирана. Он позволяет ежегодно производить 120 кг при 20-процентном уровне. Он также позволяет атомному агентству страны производить 500 кг менее обогащенного урана в месяц.



Напомним: