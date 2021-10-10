Осінь бере своє: синоптики прогнозують нічні морози
В Україні протягом кількох наступних днів – без опадів, вночі мороз, а вдень близько +10°, тепліше лише на Закарпатті.
Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: У неділю, 10 жовтня, очікується невелика хмарність, у всіх регіонах без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень 10-15°, на Закарпатті до +18°.
У Києві та Київській області в неділю без опадів. Температура вдень +10+14°.
У ніч на понеділок від +4° до -1°, в західних областях місцями 2-5° морозу. Водночас на півдні, зокрема у Криму, 5-8° тепла.
На початку наступного тижня, 11 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність. 11 жовтня - без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, проте у західних та північних областях від +3° до -2°.
Синоптики попереджають, що в середині наступного тижня в Україну прийдуть дощі, а в Карпатах у середу, 13 жовтня, очікується дощ з мокрим снігом.