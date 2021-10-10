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Осень берет свое: синоптики прогнозируют ночные морозы

Воскресенье, 10 октября 2021, 10:21
Фото pixabay

В Украине в течение нескольких следующих дней – без осадков, ночью мороз, а днем ​​около +10°, теплее только на Закарпатье.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье, 10 октября, ожидается переменная облачность, во всех регионах без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Днем 10-15°, на Закарпатье до +18°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков. Температура днем ​​+10+14°.

В ночь на понедельник от +4° до -1°, в западных областях местами 2-5° мороза. В то же время на юге, в частности в Крыму, 5-8° тепла.

В начале следующей недели, 11 октября, в Украине сохранится переменная облачность. 11 октября - без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, однако в западных и северных областях от +3° до -2°.

Синоптики предупреждают, что в середине следующей недели в Украину придут дожди, а в Карпатах в среду, 13 октября, ожидается дождь с мокрым снегом.

Темы: погода
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