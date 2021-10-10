У Росії впав літак – 16 людей загинули

У Приволзькому федеральному окрузі РФ впав двомоторний літак L-410, є загиблі і постраждалі.

Джерело: РБК

Деталі: За даними російських чиновників, аварія сталася в Мензелінському районі на сході республіки Татарстан.

Скрін з відео

За попередніми даними, на борту перебувало 20 парашутистів і члени екіпажу. Пізніше з'ясувалося, що в літаку знаходилися 22 людини.

Повідомляється про 16 загиблих. 6 осіб вдалося врятувати.

До місця падіння направили вертоліт Мі-8 з рятувальниками на борту.

В якості основної причини аварії розглядається відмова техніки - пілот нібито намагався зробити вимушену посадку, але удар об землю виявився дуже сильним. Літак "розламався навпіл" і загорівся, вогонь пізніше загасили.

При цьому ТАСС з посиланням на свої джерела пише, що причиною катастрофи могло стати перевантаження борту.

Літак експлуатувався з 1987 року. Раніше він літав у Військово-повітряних силах СРСР, потім був на зберіганні, після чого його передали "Добровільному товариству сприяння армії, авіації і флоту Росії".