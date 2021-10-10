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В России упал самолет – 16 человек погибли

Воскресенье, 10 октября 2021, 10:36
Самолет L-410, фото с сайта topwar.ru

В Приволжском федеральном округе РФ упал двухмоторный самолет L-410, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: РБК

Детали: По данным российских чиновников, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики Татарстан.

 
Скрин с видео

По предварительным данным, на борту находилось 20 парашютистов и члены экипажа. Позже выяснилось, что в самолете находилось 22 человека.

Сообщается о 16 погибших. 6 человек удалось спасти.

К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники - пилот якобы пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет "разломился пополам" и загорелся, огонь позже потушили.

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что причиной катастрофы мог стать перегруз борта.

Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан "Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России".

Темы: Росcияавиа
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