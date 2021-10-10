В России упал самолет – 16 человек погибли
В Приволжском федеральном округе РФ упал двухмоторный самолет L-410, есть погибшие и пострадавшие.
Источник: РБК
Детали: По данным российских чиновников, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики Татарстан.
По предварительным данным, на борту находилось 20 парашютистов и члены экипажа. Позже выяснилось, что в самолете находилось 22 человека.
Сообщается о 16 погибших. 6 человек удалось спасти.
К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники - пилот якобы пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет "разломился пополам" и загорелся, огонь позже потушили.
При этом ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что причиной катастрофы мог стать перегруз борта.
Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан "Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России".