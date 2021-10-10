Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России упал самолет – 16 человек погибли

Воскресенье, 10 октября 2021, 10:36
В России упал самолет – 16 человек погибли
Самолет L-410, фото с сайта topwar.ru

В Приволжском федеральном округе РФ упал двухмоторный самолет L-410, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: РБК

Детали: По данным российских чиновников, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики Татарстан.

 
Скрин с видео

По предварительным данным, на борту находилось 20 парашютистов и члены экипажа. Позже выяснилось, что в самолете находилось 22 человека.

Сообщается о 16 погибших. 6 человек удалось спасти.

К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники - пилот якобы пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет "разломился пополам" и загорелся, огонь позже потушили.

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники пишет, что причиной катастрофы мог стать перегруз борта.

Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан "Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Росcия
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: