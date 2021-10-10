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За добу в Україні було щеплено проти Covid понад 66 тисяч людей

Неділя, 10 жовтня 2021, 10:59
За добу в Україні було щеплено проти Covid понад 66 тисяч людей
Фото УП

У суботу, 9 жовтня, в Україні проти коронавірусу було вакциновано трохи більше 66 тисяч людей.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Дослівно: "66 053 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 жовтня. Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу - УП) – 31 870 осіб".

Деталі: Зазначається, що впродовж доби працювало 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення та 378 центрів вакцинації.

З початку кампанії щеплено 7 529 596 українців, з них отримали одну дозу - 7 529 594 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна
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