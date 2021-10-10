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За сутки в Украине было привито против Covid более 66 тысяч человек

Воскресенье, 10 октября 2021, 10:59
Фото УП

В субботу, 9 октября, в Украине против коронавируса было вакцинировано чуть больше 66 тыс. человек.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Дословно: "66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября. Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы (получили вторую дозу - УП) - 31 870 человек".

Детали: Отмечается, что в течение суток работало 552 мобильные бригады, 2032 пункта прививки и 378 центров вакцинации.

С начала кампании привито 7 529 596 украинцев, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 13 644 843 прививки.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкраина
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