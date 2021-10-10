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Північний потік-2 створює "поле для газової битви" у Європі - Стефанішина

Неділя, 10 жовтня 2021, 11:09

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичноі інтеграції України Ольга Стефанішина застерегла, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" відкриє "поле для газової битви" у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ольга Стефанішина нагадала про зміст енергетичної стратегії РФ, де російські поклади газу розглядалися як важливий інструмент геополітичного впливу. 

"Сьогодні "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на всій території континентальної Європи. Це означає, що і ціни на газ, і тиск щодо запуску проєкту ПП2, і індивідуальний шантаж кожної країни — це все частина гібридної війни", - наголосила віцепрем’єрка. 

Вона нагадала, що президент України вже ініціював загальноєвропейські дебати на рівні лідерів країн ЄС щодо енергетичної безпеки у Європі. 

Ольга Стефанішина зауважила, що сильна переговорна позиція у розмові з Росією щодо газу повинна бути і в України, і у ЄС. 

"Росія боїться сили і відповіді на свої агресивні дії... Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі", - зазначила віцепрем’єрка.

Вона додала, що бачить таку готовність Євросоюзу і це буде зафіксовано на саміті Україна-ЄС 12 жовтня. "Єдине моє переживання полягає у тому, що гібридні методи Росії набагато швидші, ніж методи, які можуть застосовувати європейські країни. Тому головне – виграти час. Ми достатньо швидко прийшли від ініціювання до досягнення домовленості, яка буде зафіксована на саміті", - додала Стефанішина. 

"Північний потік -2", який буде перекачувати газ з Росії до Німеччини, раніше заявив, що почав заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Теми: Північний потік-2газЄвропаРосія


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