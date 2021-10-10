Северный поток-2 создает "поле для газовой битвы" в Европе - Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предостерегла, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" откроет "поле для газовой битвы" в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".

Ольга Стефанишина напомнила о содержании энергетической стратегии РФ, где российские залежи газа рассматриваются как важный инструмент геополитического влияния.

"Сегодня "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на всей территории континентальной Европы. Это означает, что цены на газ, и давление по поводу запуска проекта СП2, и индивидуальный шантаж каждой страны - это все часть гибридной войны", - отметила вице-премьер.

Она напомнила, что президент Украины уже инициировал общеевропейские дебаты на уровне лидеров стран ЕС об энергетической безопасности в Европе.

Ольга Стефанишина отметила, что сильная переговорная позиция в разговоре с Россией о газе должна быть и у Украине, и у ЕС.

"Россия боится силы и ответа на свои агрессивные действия ... Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что видит такую ​​готовность Евросоюза и это будет зафиксировано на саммите Украина-ЕС 12 октября. "Единственное мое переживание состоит в том, что гибридные методы России применяются гораздо быстрее, чем методы, которые могут применять европейские страны. Поэтому главное - выиграть время. Мы достаточно быстро пришли от инициирования к достижению договоренности, которая будет зафиксирована на саммите. Надеюсь, такая динамика сохранится и дальше", - добавила Стефанишина.

"Северный поток-2", который будет перекачивать газ из России в Германию, ранее заявил, что начал заполнять один из двух своих трубопроводов природным газом для испытаний. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов через еще 2-4 месяца.