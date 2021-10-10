У Києві автівка влетіла у маршрутку з пасажирами, є постраждалі – ЗМІ

У Києві на Броварському проспекті біля метро Лісова ввечері в суботу відбулося ДТП за участю маршрутного автобуса, в результаті якого постраждали люди.

Джерело: портал міста Бровари, dtp.kiev.ua у Facebook, відео "Вартові Еспресо"

Деталі: Повідомляється, що ввечері 9 жовтня на в'їзді в столицю водій автомобіля Volkswagen на високій швидкості врізався в маршрутку №332 Київ-Бровари, після чого автобус відлетів і врізався у стовп.

У салоні маршрутки перебували пасажири.

Ресурс dtp.kiev.ua пише, що "є багато постраждалих". При цьому портал Броварів повідомляє про як мінімум 7 постраждалих.

На місці працювали рятувальники, медики, поліція.