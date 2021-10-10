В Киеве авто влетело в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие – СМИ

В Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная вечером в субботу произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали люди.

Источник: портал города Бровары, dtp.kiev.ua в Facebook, видео "Вартові Еспресо"

Детали: Сообщается, что вечером 9 октября на въезде в столицу водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку №332 Киев-Бровары, после чего автобус отлетел и врезался в столб.

В салоне маршрутки находились пассажиры.

Ресурс dtp.kiev.ua пишет, что "есть много пострадавших". При этом портал Броваров сообщает о как минимум 7 пострадавших.

На месте работали спасатели, медики, полиция.