В Киеве авто влетело в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие – СМИ
Воскресенье, 10 октября 2021, 12:34
В Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная вечером в субботу произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали люди.
Источник: портал города Бровары, dtp.kiev.ua в Facebook, видео "Вартові Еспресо"
Детали: Сообщается, что вечером 9 октября на въезде в столицу водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости врезался в маршрутку №332 Киев-Бровары, после чего автобус отлетел и врезался в столб.
В салоне маршрутки находились пассажиры.
Ресурс dtp.kiev.ua пишет, что "есть много пострадавших". При этом портал Броваров сообщает о как минимум 7 пострадавших.
На месте работали спасатели, медики, полиция.