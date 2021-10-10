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У Польщі кажуть про 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Неділя, 10 жовтня 2021, 13:34
Фото @Straz_Graniczna

За суботу 9 жовтня польські прикордонники запобігли понад 700 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі, що є одним з найвищих показників за увесь час.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Прикордонній службі.

Загалом зафіксували 739 спроб нелегальних мігрантів потрапити на територію Польщі з Білорусі, 6 осіб затримали. Усі вони є громадянами Іраку.

"Решті спроб вдалося запобігти. Ще 15 людей затримали за допомогу (нелегальним мігрантам — Ред.). Це 14 іноземців, у тому числі п’ятеро громадян Грузії, та один громадянин Польщі", - повідомили у відомстві."Решті спроб вдалося запобігти. Ще 15 людей затримали за допомогу (нелегальним мігрантам — Ред.). Це 14 іноземців, у тому числі п’ятеро громадян Грузії, та один громадянин Польщі", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, з липня Польща та сусідня Литва потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів через територію Білорусі. Країни вважають це гібридною агресією режиму Александра Лукашенка у відповідь на їхню власну позицію та позицію всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

З серпня Польща зафіксувала близько 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, з них майже 5000 у жовтні. У центрах для нелегальних мігрантів наразі перебуває понад 1500 осіб.

У зв’язку з цим з 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан, нещодавно його продовжили ще на 60 днів.

12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому міститься заклик прискорити зміни в сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.

Теми: кордонПольщаБілорусь


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