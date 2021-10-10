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В Польше заявили про 700 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

Воскресенье, 10 октября 2021, 13:34
В Польше заявили про 700 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси
Фото @Straz_Graniczna

За субботу 9 октября польские пограничники предотвратили более 700 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, что является одним из самых высоких показателей за все время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Пограничной службе.

Всего зафиксировали 739 попыток нелегальных мигрантов попасть на территорию Польши из Беларуси, 6 человек задержали. Все они являются гражданами Ирака.

"Остальные попытки удалось предотвратить. Еще 15 человек задержали за помощь (нелегальным мигрантам - Ред.). Это 14 иностранцев, в том числе пятеро граждан Грузии и один гражданин Польши", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с июля Польша и соседняя Литва страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов через территорию Беларуси. Страны считают это гибридной агрессией режима Александра Лукашенко в ответ на их собственную позицию и позицию всего ЕС по поводу репрессий в Беларуси.

С августа Польша зафиксировала около 16 000 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси, из них почти 5000 в октябре. В центрах для нелегальных мигрантов сейчас находится более 1500 человек.

В связи с этим со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение, недавно его продлили еще на 60 дней.

12 министров внутренних дел стран Европейского союза обратились с совместным письмом в Еврокомиссию, в котором содержится призыв ускорить изменения в сферах защиты внешних границ и миграции.

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Темы: границаПольшаБеларусь
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