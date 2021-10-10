Грецький острів, що влітку був епіцентром лісових пожеж, потерпає від підтоплень
Північні райони грецького острова Евбея, що влітку був одним з епіцентрів масштабних лісових пожеж, зазнали підтоплень і зсувів після сильних злив.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Підтоплення називають результатом не лише рясних дощів, але й довгостроковими наслідками лісових пожеж.
"Θα καίγεσαι το καλοκαίρι, θα πνίγεσαι το χειμώνα και κάθε μήνα θα πληρώνεις"— Praxis Review (@praxis_review) October 10, 2021
Έυβοια, με τις χθεσινές βροχές:
(Πηγή φώτο: eviazoom) pic.twitter.com/R0neZi3qNF
Від підвищення рівня води постраждали низка сіл неподалік від узбережжя. Дороги місцями перетворились на річки і стали непроїзними.
Підтопленими виявились сотні будинків, на острів перекинули пожежні команди з материкової частини країни, щоб допомогти відкачувати воду.
Повідомлень про травмованих і загиблих не надходило.
За прогнозами, пізніше у неділю негода загрожує і багатьом іншим частинам країни, очікуються сильні зливи та град. Надзвичайні служби перебувають у підвищеній готовності.
Нагадаємо, влітку лісова пожежа на острові випалила понад 2 тисячі квадратних кілометрів території, її називають ймовірно найгіршою в історії країни.
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