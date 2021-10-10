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Греческий остров, который летом был эпицентром лесных пожаров, страдает от подтоплений

Воскресенье, 10 октября 2021, 15:56
Греческий остров, который летом был эпицентром лесных пожаров, страдает от подтоплений
Эвбея, фото Adventure Evia из Twitter

Северные районы греческого острова Эвбея, что летом был одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, пострадали от подтоплений и оползней после сильных ливней в ночь на воскресенье 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Подтопления называют результатом не только обильных дождей, но и долгосрочными последствиями лесных пожаров.

От повышения уровня воды пострадали ряд сел возле побережья. Дороги местами превратились в реки и стали непроезжими.

Подтопленными оказались сотни домов, на остров перебросили пожарные команды из материковой части страны, чтобы помочь откачивать воду.

Сообщений о травмированных и погибших не поступало.

По прогнозам, позже в воскресенье непогода грозит и многим другим частям страны, ожидаются сильные ливни и град. Чрезвычайные службы находятся в повышенной готовности.

Напомним, летом лесной пожар на острове выжег более 2000 квадратных километров территории, его называют вероятно самым худшим в истории страны.

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Темы: Греция
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