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В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США

Неділя, 10 жовтня 2021, 16:12
фото Міноборони

10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, пише "Європейська правда".

Зазначається, що вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на  60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні", - зазначили у відомстві, не наводячи додаткових деталей.

Міноборони нагадує, що з 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

 

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Теми: США


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