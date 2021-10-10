Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США

Неділя, 10 жовтня 2021, 16:12
В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США
фото Міноборони

10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, пише "Європейська правда".

Зазначається, що вантажі прибули в рамках додаткової безпекової допомоги від США для Збройних сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на  60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні", - зазначили у відомстві, не наводячи додаткових деталей.

Міноборони нагадує, що з 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

 

Читайте також: "Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
США запровадили санкції проти топ-посадовця Сербії, який вважається "людиною Москви"
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
Останні новини
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: