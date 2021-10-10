В Украину прибыла партия дополнительной помощи в сфере безопасности от США

10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что груз прибыл в рамках дополнительной безопасности помощи от США для Вооруженных сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское оборудование, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня", - отметили в ведомстве.

Минобороны напоминает, что с 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

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