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Коронавірус у Києві: у суботу померло 14 хворих, понад 200 госпіталізованих

Неділя, 10 жовтня 2021, 16:36
Коронавірус у Києві: у суботу померло 14 хворих, понад 200 госпіталізованих
фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу, 9 жовтня, у Києві підтвердили 320 випадків захворювання на коронавірус, 14 хворих померло, 216 – одужало.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 37 хворих на коронавірус і 203 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Серед нових хворих – 180 жінок віком від 18 до 93 років, 100 чоловіків віком від 18 до 84 років, 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 17 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (65), в Дарницькому та Оболонському (по 53), в Святошинському (30) районах.

 

Загалом за весь час пандемії у Києві виявили 240 043 випадки коронавірусу, померло 5530 хворих, одужала 222 641 особа.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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