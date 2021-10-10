Коронавирус в Киеве: в субботу умерло 14 больных, более 200 госпитализированных

В субботу, 9 октября, в Киеве подтвердили 320 случаев заболевания коронавирусом, 14 больных умерло, 216 – выздоровело.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 37 больных коронавирусом и 203 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Среди новых заболевших – 180 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 100 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 17 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (65), в Дарницком и Оболонском (по 53), в Святошинском (30) районах.

Всего за все время пандемии в Киеве обнаружили 240 043 случая коронавируса, умерло 5530 больных, выздоровел 222 641 человек.