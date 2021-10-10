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Старікова здобула рекордну медаль на чемпіонаті Європи з велотреку

Неділя, 10 жовтня 2021, 17:00
Олена Старікова, фото АрміяInform

Українська велосипедистка Олена Старікова стала віцечемпіонкою Європи у дисципліні кейрін, здобувши срібну медаль в останній день чемпіонату Європи з велотреку.

Джерело: Суспільне.Спорт

Деталі: Це рекордна нагорода для Старікової та єдина для України на чемпіонаті Європи.

На цей чемпіонат 25-річна Старікова приїхала у статусі чинної чемпіонки саме в кейріні.

Вона не змогла з першої спроби подолати стартовий раунд, але пробилася далі через відбірковий заїзд. У другому раунді українка з третім часом свого заїзду кваліфікувалася до фіналу (тобто потрапила у топ-6 гарантовано).

Безпосередньо у заїзді за медалями Старікова зі старту зайняла позицію лідерки, але за два кола до фінішу її обійшла німкеня Лея Фрідріх. Поборотися за "золото" Олені не вдалося, але вона доволі впевнено втримала другу позицію і завоювала "срібло".

"Срібло" Старікової – єдина медаль України на чемпіонаті Європи з велотреку. Усього на Євро медалі завоювали 13 країн, а перемогу в медальному заліку здобули Нідерланди – 11 медалей (7+3+1).

Це "срібло" стало для Олени Старікової восьмою нагородою в кар'єрі на чемпіонатах Європи. Свою першу медаль українка завоювала на Євро-2018, щороку з того часу виграє принаймні одну медаль.

І власне "срібло" у кейріні зробило Старікову найтитулованішою українкою в історії чемпіонатів Європи – у неї вісім медалей (1+4+3). Олена обійшла Любов Басову, в якої сім медалей (2+2+3) - вони ділили перше місце.

Теми: спорт


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