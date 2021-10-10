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Старикова получила рекордную медаль на чемпионате Европы по велотреку

Воскресенье, 10 октября 2021, 17:00
Елена Старикова, фото АрміяInform

Украинская велосипедистка Елена Старикова стала вице-чемпионкой Европы в дисциплине кейрин, получив серебряную медаль в последний день чемпионата Европы по велотреку.

Источник: Суспильне.Спорт

Детали: Это рекордная награда для Стариковой и единственная для Украины на чемпионате Европы.

На этот чемпионат 25-летняя Старикова приехала в статусе действующей чемпионки именно в кейрине.

Она не смогла с первой попытки преодолеть стартовый раунд, но пробилась дальше через отборочный заезд. Во втором раунде украинка с третьим временем своего заезда квалифицировалась в финал (то есть попала в топ-6 гарантировано).

Непосредственно в заезде за медалями Старикова со старта заняла позицию лидера, но за два круга до финиша ее обошла немка Лея Фридрих. Побороться за "золото" Елене не удалось, но она довольно уверенно удержала вторую позицию завоевала "серебро".

"Серебро" Стариковой – единственная медаль Украины на чемпионате Европы по велотреку. Всего на Евро медали завоевали 13 стран, а победу в медальном зачете получили Нидерланды – 11 медалей (7+3+1).

Это "серебро" стало для Елены Стариковой восьмой наградой в карьере на чемпионатах Европы. Свою первую медаль украинка завоевала на Евро-2018, ежегодно с тех пор выигрывает хотя бы одну медаль.

И собственно "серебро" в кейрине сделало Старикову самой титулованной украинкой в истории чемпионатов Европы – у нее восемь медалей (1+4+3). Елена обошла Любовь Басову, у которой семь медалей (2+2+3) – они делили первое место.

Темы: спорт
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