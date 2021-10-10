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Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих

Неділя, 10 жовтня 2021, 18:32
фото поліції

Внаслідок ДТП за участю маршрутки і вантажівки на Одещині 2 людей загинули і 9 отримали травми.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: Подія сталася у суботу ввечері на 455 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Холодна Балка.

Дослівно поліція: "Водій вантажівки, мешканець Черкащини, зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник, 43-річний житель Нерубайської сільської громади, зробив зупинку.

Де саме зупинився автобус, на узбіччі чи прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими".

 

Більше деталей: В результаті аварії постраждали дев’ятеро пасажирів автобусу: 16-річний хлопець, шість жінок, 1969, 1993, 1995, 1998 і 2003 р.н., та двоє чоловіків, 1975 й 1994 р.н. Усі вони жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи.

Ще двоє людей, чоловік 40-ка років та жінка 35-ти років, загинули.

За фактом ДТП розпочато провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Водія фури затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Українська правда
Теми: ДТПОдеська область


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