Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

Воскресенье, 10 октября 2021, 18:32
фото полиции

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Одесской области 2 человека погибли и 9 получили травмы.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Происшествие случилось в субботу вечером на 455 км автодороги Киев-Одесса возле села Холодная Балка.

Дословно полиция: "Водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку.

Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми".

 

Больше деталей: В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин, 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р., и двое мужчин, 1975 и 1994 г.р. Все они жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы.

Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

По факту ДТП начато производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Водителя фуры задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ДТПОдесская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

Нападение на "Схемы": Мецгера уволили – написал заявление по собственному желанию

Новости 11 октября: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Умер вокалист "Мертвого півня" Мисько Барбара

Украинцам без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом

Все новости...
ДТП
Собчак стала участницей ДТП с двумя погибшими – СМИ
В Киеве авто влетело в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие – СМИ
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Последние новости
02:46
МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"
01:46
видеоВ Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
01:06
"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри
00:29
ФотоМужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и чуть не сгорел сам
23:50
фотоОккупанты снова массово задерживают крымских татар
23:22
В Украине будет дождить до конца недели
22:53
ЕС начнет разваливаться, если не отреагирует на решение КС Польши - еврокомиссар
22:26
фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла
22:09
Новости экономики: увольнение главы "Укрэксимбанка", Нобелевская премия
21:57
МИД: добавленные в санкционный список ЕС россияне причастны к преследованию крымских татар
Все новости...