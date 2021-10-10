Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Одесской области 2 человека погибли и 9 получили травмы.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Происшествие случилось в субботу вечером на 455 км автодороги Киев-Одесса возле села Холодная Балка.

Дословно полиция: "Водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку.

Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми".

Больше деталей: В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин, 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г.р., и двое мужчин, 1975 и 1994 г.р. Все они жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы.

Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

По факту ДТП начато производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Водителя фуры задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.