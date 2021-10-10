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"Тебе судитимуть за вагнергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг

Неділя, 10 жовтня 2021, 19:40
Суспільне

Біля будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 100-150 людей проводять акцію протесту.

Джерело: Суспільне

 
фото: Суспільне

Деталі: За словами співорганізатора акції та лідера партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка, біля будинку Зеленського зібралося приблизно 100-150 учасників акції.

Вони тримають плакати з написами: "Це вже навіть не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг", "Тебе судитимуть за вагнергейт" тощо.

При цьому будинок президента, за підрахунками організаторів, охороняють приблизно 500 правоохоронців.

 
фото з Facebook Володимира Омеляна

Представник поліції діалогу Роман Чеповський зауважив, що кількість правоохоронців достатня для забезпечення порядку на мирній акції.

Автопробіг до будинку президента стартував від парковки біля ТЦ "Магеллан".

 

"Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування "Вагнерґейту". Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід. Вас теж це все задовбало? Тоді долучайтеся до протесту!", — закликали організатори.

"Наше завдання – показати, що події останніх 10 днів, з тим що президент зізнався у телефонуванні Лукашенку і попереджені про "вагнерівців", справою Мецгера, нападом на журналістів, з "Ошфорами-95", з позавчорашнім нападом на наших активістів, які намагалися розгорнути банер про Коломойського, зі вчорашніми і сьогоднішніми "тітушками" — це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на фоні такої кількості проблем", — пояснив Гудименко.

 

При цьому він наголосив, що учасники акції "не хочуть революцію".

 
Суспільне

Згодом мітингувальники запалили фаєри, а також розгорнули банер із зображенням Зеленського та написом "Коломойського — під санкції". Саме цей банер 8 жовтня поліція відібрала в учасників акції, коли вони намагалися його розгорнути в столиці.

Як писав представник "Руху опору капітуляції" Ілля Кононов, 8 жовтня в Києві та регіонах з'явилися банери з вимогою до Зеленського та РНБО запровадити санкції проти Коломойського.

"В центрі столиці активісти намагалися розгорнути такий банер. До них одразу підбігла поліція, почала розштовхувати групу та відібрала банер. Одного з присутніх поліціянти били в ребра і спробували душити. Через свавілля "правоохоронців" було викликано оперативну слідчу групу та написано заяву", - повідомляв він.

 
Суспільне

Теми: Зеленськийакції


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