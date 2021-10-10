Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Воскресенье, 10 октября 2021, 19:40
Суспільне

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 100-150 человек проводят акцию протеста.

Источник: Суспільне

 
Суспільне

Детали: По словам соорганизатора акции и лидера партии "Демократическая сокира" Юрия Гудыменко, возле дома Зеленского собралось примерно 100-150 участников акции.

Они держат плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг", "Тебя будут судить за вагнергейт" и другие.

При этом дом президента, по подсчетам организаторов, охраняют около 500 правоохранителей.

 
фото с Facebook Владимира Омеляна

Представитель полиции диалога Роман Чеповский заметил, что количество правоохранителей достаточное для обеспечения порядка на мирной акции.

Автопробег к дому президента стартовал от парковки возле ТЦ "Магеллан".

 
Суспільне

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!", - призвали организаторы.

"Наша задача – показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о "вагнеровцах", делом Мецгера, нападением на журналистов, с "Ошфорами-95", с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними "титушками" - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем", - пояснил Гудименко.

 
Суспільне

При этом он отметил, что участники акции "не хотят революции".

 
Суспільне

Впоследствии митингующие зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции". Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у участников акции, когда они пытались его развернуть в столице.

Как писал представитель "Движения сопротивления капитуляции" Илья Кононов, 8 октября в Киеве и регионах появились баннеры с требованием к Зеленского и СНБО ввести санкции против Коломойского.

"В центре столицы активисты пытались развернуть такой баннер. К ним сразу подбежала полиция, начала расталкивать группу и отобрала баннер. Одного из присутствующих полицейские били в ребра и попытались душить. Из-за беспредела "правоохранителей" была вызвана оперативная следственная группа и написано заявление", - сообщал он.

 

Темы: Зеленскийакции
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла

Нападение на "Схемы": Мецгера уволили – написал заявление по собственному желанию

Новости 11 октября: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном восстановление работы Нормандской четверки

Умер вокалист "Мертвого півня" Мисько Барбара

Украинцам без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом

Все новости...
Зеленский
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
К дому Зеленского приехали десятки авто, планируется акция
Последние новости
02:46
МинТОТ: российские оккупанты блокируют КПВВ "Станица Луганская"
01:46
видеоВ Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть жертвы
01:06
"Следующий Усик или никто" – отец Фьюри
00:29
ФотоМужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и чуть не сгорел сам
23:50
фотоОккупанты снова массово задерживают крымских татар
23:22
В Украине будет дождить до конца недели
22:53
ЕС начнет разваливаться, если не отреагирует на решение КС Польши - еврокомиссар
22:26
фото, видеоВ Киеве разоблачили банду, которая "накачивала" людей в барах и грабила. Одна из жертв умерла
22:09
Новости экономики: увольнение главы "Укрэксимбанка", Нобелевская премия
21:57
МИД: добавленные в санкционный список ЕС россияне причастны к преследованию крымских татар
Все новости...