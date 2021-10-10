"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 100-150 человек проводят акцию протеста.

Источник: Суспільне

Суспільне

Детали: По словам соорганизатора акции и лидера партии "Демократическая сокира" Юрия Гудыменко, возле дома Зеленского собралось примерно 100-150 участников акции.

Они держат плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг", "Тебя будут судить за вагнергейт" и другие.

При этом дом президента, по подсчетам организаторов, охраняют около 500 правоохранителей.

фото с Facebook Владимира Омеляна

Представитель полиции диалога Роман Чеповский заметил, что количество правоохранителей достаточное для обеспечения порядка на мирной акции.

Автопробег к дому президента стартовал от парковки возле ТЦ "Магеллан".

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"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!", - призвали организаторы.

"Наша задача – показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о "вагнеровцах", делом Мецгера, нападением на журналистов, с "Ошфорами-95", с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними "титушками" - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем", - пояснил Гудименко.

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При этом он отметил, что участники акции "не хотят революции".

Суспільне

Впоследствии митингующие зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции". Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у участников акции, когда они пытались его развернуть в столице.

Как писал представитель "Движения сопротивления капитуляции" Илья Кононов, 8 октября в Киеве и регионах появились баннеры с требованием к Зеленского и СНБО ввести санкции против Коломойского.

"В центре столицы активисты пытались развернуть такой баннер. К ним сразу подбежала полиция, начала расталкивать группу и отобрала баннер. Одного из присутствующих полицейские били в ребра и попытались душить. Из-за беспредела "правоохранителей" была вызвана оперативная следственная группа и написано заявление", - сообщал он.