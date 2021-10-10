Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Воскресенье, 10 октября 2021, 19:40
Тебя будут судить за вагнергейт: под домом Зеленского проходит митинг
Суспільне

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 100-150 человек проводят акцию протеста.

Источник: Суспільне

 
Суспільне

Детали: По словам соорганизатора акции и лидера партии "Демократическая сокира" Юрия Гудыменко, возле дома Зеленского собралось примерно 100-150 участников акции.

Они держат плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг", "Тебя будут судить за вагнергейт" и другие.

При этом дом президента, по подсчетам организаторов, охраняют около 500 правоохранителей.

 
фото с Facebook Владимира Омеляна

Представитель полиции диалога Роман Чеповский заметил, что количество правоохранителей достаточное для обеспечения порядка на мирной акции.

Автопробег к дому президента стартовал от парковки возле ТЦ "Магеллан".

 
Суспільне

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!", - призвали организаторы.

"Наша задача – показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о "вагнеровцах", делом Мецгера, нападением на журналистов, с "Ошфорами-95", с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними "титушками" - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем", - пояснил Гудименко.

 
Суспільне

При этом он отметил, что участники акции "не хотят революции".

 
Суспільне

Впоследствии митингующие зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции". Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у участников акции, когда они пытались его развернуть в столице.

Как писал представитель "Движения сопротивления капитуляции" Илья Кононов, 8 октября в Киеве и регионах появились баннеры с требованием к Зеленского и СНБО ввести санкции против Коломойского.

"В центре столицы активисты пытались развернуть такой баннер. К ним сразу подбежала полиция, начала расталкивать группу и отобрала баннер. Одного из присутствующих полицейские били в ребра и попытались душить. Из-за беспредела "правоохранителей" была вызвана оперативная следственная группа и написано заявление", - сообщал он.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: