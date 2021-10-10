"Залишаюся в ЄС": у Варшаві пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг

Кількадесят тисяч людей зібралися в неділю ввечері у центрі Варшави на антиурядову маніфестацію під гаслом "Залишаюся в ЄС".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь в акції взяли політики більшості опозиційних партій, а також громадські активісти, які закликали не допустити, аби влада робила кроки у бік виходу Польщі з ЄС.

Відкриваючи маніфестацію, колишній президент Євроради, голова найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що влада "вже навіть не приховує того, що хоче вивести Польщу з ЄС".

Ідеться про рішення конституційного суду Польщі від 7 жовтня, відповідно до якого Основний закон держави має перевагу над нормами права ЄС.

Туск закликав громадян боротися за незалежну, демократичну, європейську, чесну Польщу, де панує верховенство права.

Маршалок Сенату Томаш Гродзький нагадав, що верхня палата парламенту у п’ятницю ухвалила резолюцію на підтримку членства Польщі в ЄС. І Сенат як державна інституція наголошує на важливості європейського права.

Також виступали відомі польські актори, літератори, громадські активісти, учасники Варшавського повстання 1944 року. Усі вони закликали поляків не допустити виходу країни з ЄС.

Після маніфестації кількасот людей вирушили пікетували офіс владної партії "Право і Справедливість", дорогою виникали сутички з поліцією.

Подібні демонстрації відбулися у багатьох інших містах Польщі.

Передісторія:

7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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