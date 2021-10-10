Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Залишаюся в ЄС": у Варшаві пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг

Неділя, 10 жовтня 2021, 23:46
Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Кількадесят тисяч людей зібралися в неділю ввечері у центрі Варшави на антиурядову маніфестацію під гаслом "Залишаюся в ЄС".

Джерело: Укрінформ

Деталі: Участь в акції взяли політики більшості опозиційних партій, а також громадські активісти, які закликали не допустити, аби влада робила кроки у бік виходу Польщі з ЄС.

Відкриваючи маніфестацію, колишній президент Євроради, голова найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що влада "вже навіть не приховує того, що хоче вивести Польщу з ЄС".

Ідеться про рішення конституційного суду Польщі від 7 жовтня, відповідно до якого Основний закон держави має перевагу над нормами права ЄС.

Туск закликав громадян боротися за незалежну, демократичну, європейську, чесну Польщу, де панує верховенство права.

Маршалок Сенату Томаш Гродзький нагадав, що верхня палата парламенту у п’ятницю ухвалила резолюцію на підтримку членства Польщі в ЄС. І Сенат як державна інституція наголошує на важливості європейського права.

Також виступали відомі польські актори, літератори, громадські активісти, учасники Варшавського повстання 1944 року. Усі вони закликали поляків не допустити виходу країни з ЄС.

Після маніфестації кількасот людей вирушили пікетували офіс владної партії "Право і Справедливість", дорогою виникали сутички з поліцією.

Подібні демонстрації відбулися у багатьох інших містах Польщі.

Передісторія

  • 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.
  • Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.
  • В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Теми: ПольщаЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Наступний Усик або ніхто" – батько Ф'юрі про бій боксера

фото, відеоУ Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

Напад на "Схеми": Мецгера звільнили – написав заяву за власним бажанням

Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном відновлення роботи Нормандської четвірки

Помер вокаліст "Мертвого півня" Місько Барбара

Усі новини...
Польща
У Польщі кажуть про 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
Угорщина заявила про підтримку Польщі після резонансного рішення щодо права ЄС
У Польщі 9 особам загрожує до 10 років тюрми через смерть українця
Останні новини
05:45
У польському хостелі знайшли мертвою українку
04:45
Боротьба з кліматичними змінами може врятувати мільйони життів – ВООЗ
03:47
На діагностику коронавірусу Кабмін виділив 150 млн гривень
02:46
МінТОТ: російські окупанти блокують КПВВ "Станиця Луганська"
01:46
відеоУ Каліфорнії легкомоторний літак впав на житлові будинки, є жертви
01:06
"Наступний Усик або ніхто" – батько Ф'юрі про бій боксера
00:29
ФотоЧоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам
23:50
фотоОкупанти знову масово затримують кримських татар
23:22
В Україні дощитиме до кінця тижня
22:53
ЄС почне розвалюватися, якщо не відреагує на рішення КС Польщі - єврокомісар
Усі новини...