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"Остаюсь в ЕС": в Варшаве прошел многотысячный антиправительственный митинг

Воскресенье, 10 октября 2021, 23:46
Остаюсь в ЕС: в Варшаве прошел многотысячный антиправительственный митинг
Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье вечером в центре Варшавы на антиправительственную манифестацию под лозунгом "Остаюсь в ЕС".

Источник: Укринформ

Детали: Участие в акции приняли политики большинства оппозиционных партий, а также общественные активисты, которые призвали не допустить, чтобы власть делала шаги в сторону выхода Польши из ЕС.

Открывая манифестацию, бывший президент Евросовета, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что власть "уже даже не скрывает того, что хочет вывести Польшу из ЕС".

Речь идет о решении Конституционного суда Польши от 7 октября, согласно которому Основной закон государства имеет преимущество над нормами права ЕС.

Туск призвал граждан бороться за независимую, демократическую, европейскую, честную Польшу, где царит верховенство права.

Маршал Сената Томаш Гродзкий напомнил, что верхняя палата парламента в пятницу приняла резолюцию в поддержку членства Польши в ЕС. И Сенат как государственный институт отмечает важность европейского права.

Также выступали известные польские актеры, литераторы, общественные активисты, участники Варшавского восстания 1944 года. Все они призывали поляков не допустить выхода страны из ЕС.

После манифестации несколько сотен человек отправились пикетировали офис правящей партии "Право и Справедливость", по дороге возникали стычки с полицией.

Подобные демонстрации прошли во многих других городах Польши.

Предыстория:

  • 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.
  • Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.
  • В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть шаги в ответ.

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Темы: ПольшаЕС
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