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Невдовзі подолаємо 60% шляху в боротьбі з коронавірусом – ВООЗ

Понеділок, 11 жовтня 2021, 00:56
Сумія Свамінатан, фото: healthpolicy

У ВООЗ вважають, що невдовзі людство пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, проте зарано говорити про перемогу над пандемією.

Джерело: наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан в інтерв’ю швейцарській газеті SonntagsBlick, Суспільне

Пряма мова: "Я сподіваюся, що скоро ми подолаємо 60% маршруту (в боротьбі з вірусом – ред.). Але не виключено, що нам доведеться подолати чергову несподівану гору".

Деталі: Вона не виключила появу нових варіантів штамів коронавірусу.

Водночас експертка наголосила, що поліпшенню епідеміологічної ситуації сприятиме рівень вакцинації на рівні 70-80% у світі, тоді як в Африці вакциновано 4% населення.

"Чим більше ми миримося з цим станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів (коронавірусу – ред.). Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі доступні дози вакцини для підвищення рівня вакцинації в усьому світі", – наголосила Свамінатан.

При цьому вона додала, що бустерні дози можна розглядати тільки тоді, коли всі будуть належним чином вакциновані.

Теми: охорона здоров'якоронавірус


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