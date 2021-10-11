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Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ

Понедельник, 11 октября 2021, 00:56
Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
Сумия Сваминатан, фото: healthpolicy

В ВОЗ считают, что вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако рано говорить о победе над пандемией.

Источник: научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick, Общественное

Прямая речь: "Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута (в борьбе с вирусом – ред.). Но не исключено, что нам придется преодолеть очередную неожиданную гору".

Детали: Она не исключила появление новых вариантов штаммов коронавируса.

В то же время эксперт отметила, что улучшению эпидемиологической ситуации будет способствовать уровень вакцинации на уровне 70-80% в мире, тогда как в Африке вакцинировано 4% населения.

"Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов (коронавируса – ред.). Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире", – подчеркнула Сваминатан.

При этом она добавила, что бустерные дозы можно рассматривать только тогда, когда все будут должным образом вакцинированы.

Темы: здравоохранениекоронавирус
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