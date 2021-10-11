Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови

Понеділок, 11 жовтня 2021, 01:40
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови
Фото: blueorigin.com

Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса переносить другий політ суборбітального корабля New Shepard через погодні умови.

Джерело: Blue Origin у twitter

Дослівно: "Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS (New Shepard – ред.) на середу, 13 жовтня.

Запуск запланований на 8:30 за Центральноамериканським часом (16:30 за Києвом – ред.)"

Деталі: Раніше політ був запланований на 12 жовтня.

Зокрема, у складі екіпажу полетять Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Нагадаємо:

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin 20 липня вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Безос став другим мільярдером після Річарда Бренсона, що рушив до космосу протягом липня.

Читайте також: Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: