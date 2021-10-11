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Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови

Понеділок, 11 жовтня 2021, 01:40
Фото: blueorigin.com

Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса переносить другий політ суборбітального корабля New Shepard через погодні умови.

Джерело: Blue Origin у twitter

Дослівно: "Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS (New Shepard – ред.) на середу, 13 жовтня.

Запуск запланований на 8:30 за Центральноамериканським часом (16:30 за Києвом – ред.)"

Деталі: Раніше політ був запланований на 12 жовтня.

Зокрема, у складі екіпажу полетять Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Нагадаємо:

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin 20 липня вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Безос став другим мільярдером після Річарда Бренсона, що рушив до космосу протягом липня.

Читайте також: Космічний туризм від Бренсона, Безоса і Маска: чим вони відрізняються і коли подешевшає квиток у космос

Українська правда
Теми: космос


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