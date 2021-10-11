Blue Origin переносит суборбитальный полет из-за погодных условий

Космическая компания Blue Origin Джефф Безос переносит второй полет суборбитальный корабля New Shepard за погодных условий.

Источник: Blue Origin в twitter

Дословно: "Из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе мы переносим 18-й полет NS (New Shepard – ред.) на среду, 13 октября.

Запуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 по Киеву – ред.)".

Детали: Раньше полет был запланирован на 12 октября.

В частности, в составе экипажа полетят Крис Бошуйзен, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab, которая занимается подготовкой и запуском космических спутников, и Глен де Врис, вице-президент по медико-биологических наук и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая занимается разработкой программного обеспечения.

Напомним:

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin 20 июля впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

Безос стал вторым миллиардером после Ричарда Брэнсона, который отправился в космос в течение июля.

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