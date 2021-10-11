В Єгипті розслідують інцидент із тисячами викинутих вакцин проти COVID-19

У Єгипті прокуратура дала вказівку заарештувати трьох осіб за викинуті тисячі невикористаних вакцин проти COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вакцини були передані дирекції охорони здоров'я в міста Мінья, де було виявлено 18 400 упаковок вакцин вартістю понад 5 мільйонів єгипетських фунтів (319 тис. доларів США).

Інвентаризація виявила, що майже 5 тисяч упаковок були втрачені через зберігання при неналежних температурах, зазначають у заяві прокуратури.

Щодо типу вакцин – раніше в офіційній заяві говорилося, що їх виготовила китайська компанія Sinopharm.

Викинуті вакцини зникли після того, як вони були передані уповноваженим провізором водієві транспортного засобу Міністерства охорони здоров'я для доставки дирекції Мінья, повідомили у прокуратурі.

Початкові розслідування притягували фармацевта і посадову особу до відповідальності за грубу недбалість, було наказано затримати їх разом з водієм для розслідування.