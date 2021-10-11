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В Египте расследуют инцидент с тысячами выброшенных вакцин против COVID-19

Понедельник, 11 октября 2021, 02:38
Фото: МЗ

В Египте прокуратура дала указание арестовать трех человек за выброшенные тысячи неиспользованных вакцин против COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что вакцины были переданы дирекции здравоохранения в города Минья, где было обнаружено 18 400 упаковок вакцин стоимостью более 5 млн египетских фунтов (319 тыс. долларов США).

Инвентаризация выявила, что почти 5 000 упаковок были утрачены из-за хранения при ненадлежащих температурах, отмечают в заявлении прокуратуры.

О типе вакцин ранее в официальном заявлении говорилось, что их изготовила китайская компания Sinopharm.

Выброшеные вакцины исчезли после того, как они были переданы уполномоченным провизором водителю транспортного средства Министерства здравоохранения для доставки дирекции Минья, сообщили в прокуратуре.

Начальные расследования привлекали фармацевта и должностное лицо к ответственности за грубую небрежность, было приказано задержать их вместе с водителем для расследования.

Темы: Египетвакцинация
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